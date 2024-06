Da mesi, laha una priorità chiara che sta ora diventando sempre più concreta: l'acquisto di Teun. Il centrocampista olandese è l'obiettivo principale della Vecchia Signora per il prossimo mercato estivo. Nonostante la prima offerta di 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus non sia stata accettata dall'Atalanta, la trattativa continua. Nel frattempo, Cristiano Giuntoli ha raggiunto una bozza di accordo con gli agenti del talentuoso giocatore. La Juventus è determinata a rafforzare il proprio centrocampo e vede in Koopmeiners il rinforzo ideale per la prossima stagione, continuando a lavorare per chiudere l'affare.