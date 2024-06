Come riporta la Gazzetta dello Sport, Vincentè determinato a riportare Joshuaal. Kompany ha argomenti convincenti: è stato l'allenatore di Zirkzee due anni fa all'Anderlecht, dove l'attaccante ha concluso la stagione con 18 gol in 47 partite. Il Bayern Monaco potrebbe essere altrettanto deciso, essendo il club in cui Zirkzee è cresciuto e con cui ha debuttato in Champions League, prima ancora di esordire in Bundesliga. Inoltre, tra il Bayern e il Bologna esiste un accordo che prevede il 40% della futura rivendita del giocatore a favore dei tedeschi. Questo significa che il Bayern potrebbe riportare Zirkzee in Baviera a un prezzo scontato: sarebbero sufficienti 25 milioni di euro per affiancarlo a Harry Kane nella prossima stagione, rendendo l'operazione finanziariamente vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.