Fabio, 20 anni, ambisce a diventare un pilastro della Juventus. Già alla sua seconda stagione in bianconero, ha accumulato 28 presenze, 1271 minuti e 2 gol. Questo giovane del 2003 è uno dei più utilizzati in Serie A e nei top campionati europei. Tuttavia, l'arrivo di Thiago Motta potrebbe alterare la sua traiettoria. La Juventus potrebbe cederlo in prestito in estate per garantirgli più spazio da titolare in Serie A. Bologna, Genoa, Empoli e Monza hanno manifestato interesse nel accoglierlo. La decisione sarà cruciale per il suo sviluppo e la sua futura carriera con la Vecchia Signora. Lo riporta calciomercato.com.