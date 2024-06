Calafiori-Juventus, i segnali del giocatore alla Juve: la situazione

Quanto chiede il Bologna

Riccardodivenuto un gigante anche con le parole, ha preferito non alimentare - almeno pubblicamente - l'interesse concreto della Juve, ma a quella stessa Juve domenica ha rivolto due carezze dialettiche direttamente dalla sala stampa di Coverciano, ciò che scrive il Corriere dello Sport sulla situazione del difensore del Bologna, obiettivo prioritario alla Continassa per rinforzare la difesa."Se sono qui in Nazionale è grazie a Thiago, che mi ha migliorato", ha detto il giocatore da Coverciano. E Calafiori sa benissimo chelo vorrebbe portare a Torino. I due, si legge,un centrale proprio con le caratteristiche di Riccardo. La seconda "coccola" è quasi un assist ai tifosi: "Da quando sono nato credo che Chiellini sia stato il miglior difensore in assoluto". SE come lui, il resto dell'ambiente bianconero. Ed è così che a Torino sembrano sempre più convinti che valga la pena investire sul 22enne.Il Bologna valuta il suo cartellino tra i 25 e i 30 milioni e almeno ufficialmente lo reputa incedibile. Nel senso che, aggiunge il quotidiano, farebbe di tutto per trattenerlo, almeno per la stagione dell'approdo in Champions League, anche perché in caso di vendita il 40% della cifra incassata andrebbe riversata al Basilea