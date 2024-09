Calafiori infortunato: le sue condizioni e chi gioca al suo posto

dopo la partita contro la Francia è costretto a fermarsi per un problema fisico. Il difensore dell'Arsenal infatti lascerà il ritiro della nazionale per tornare a Londra.Calafiori ha riportato un trauma contusivo del polpaccio sinistro e non sarà a disposizione per la gara di domani sera contro Israele. Per questo è arrivata la decisione di anticipare il suo rientro per provare a recuperare il prima possibile e mettersi a disposizione di Arteta. Al suo posto aumentano le chance di vedere Federico Gatti in campo con la magli azzurra.