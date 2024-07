all'è una trattativa tutt'altro che alle battute finali. Nonostante l'accordo totale tra il calciatore classe 2002 e il club londinese, l'operazione ha subito una fortissima frenata. Secondo la Gazzetta dello Sport, ilnon vuole cedere alle richiesta del, che chiede il 50% della futura rivendita. Sartori e Di Vaio pretendono che il lavoro dei felsinei venga riconosciuto, vista la grandissima crescita del ragazzo in rossoblù. Il club svizzero, tuttavia, non ci sta e preme affinché vengano rispettati gli accordi pattuiti, ovvero che qualsiasi cifra verrà incassata dal Bologna, la metà andrà agli elvetici. Da qui, dunque, nasce l'impasse e il tutto è momentaneamente congelato. Di conseguenza, Calafiori è atteso tra pochi giorni in ritiro per iniziare a lavorare agli ordini di Vincenzo Italiano.