Calafiori all'Arsenal: cosa manca

Riccardo Calafiori è ormai un obiettivo sempre più lontano in ottica Juventus e il giocatore ha trovato in poco meno di una settimana l’accordo economico con l’Arsenal. Dai 700 mila euro percepiti al Bologna ai 4 milioni netti. Con un contratto di cinque anni, come riferisce calciomercato.com. La grande fiducia e stima dimostrate dai Gunners sono stati fondamentali per ottenere il sì del classe 2002 che ha dato la sua parola a Mikel Arteta e non intende ascoltare altre offerte, almeno per il momento.L’operazione tra Bologna e Arsenal è complessa per tutta una serie di motivi: base fissa, bonus, modalità di pagamento e quella percentuale sulla futura rivendita intorno al 40% da corrispondere al Basilea. La richiesta è di 50 milioni e non si muove da questa quota, l’Arsenal arriverà presto. Un passettino alla volta per arrivare al traguardo.