Riccardo, difensore dele titolare nel match contro l'Albania che ha segnato anche il suo esordio assoluto nella competizione, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. Di seguito le parole dell'ex Roma e Basilea.- "Non è stato facile partire con quel gol di svantaggio. Cerco di giocare come gioco nel club, le responsabilità sono diverse ovviamente ma cerco di non pensarci. Le emozioni sono tante. Il segreto è un po' quello, di non pensare al resto e prendere solo le sensazioni positive, i miei familiari in tribuna o gli amici davanti alla tv. Penso di aver fatto bene".