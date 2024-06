Riccardo Calafiori, all'esordio assoluto nell'Europeo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Di seguito le dichiarazioni del giocatore.- Non era facile dopo un minuto, ma abbiamo reagito benissimo e non ci siamo sbilanciati. Mi è piaciuta molto la prestazione.Secondo me è arrivato così presto che, almeno io personalmente, non ci ho pensato minimamente. Sapevo di quanto fossimo superiori se avessimo giocato come sappiamo fare.- A questi livelli bisogna stare attentissimi ed è stato bravo Gigio a salvarla. Bravo lui, io magari sono stato poco attento. Andata bene, sicuramente non succederà piùEmozione indescrivibile, speriamo di continuare