Cagliari e Atalanta si affrontano nella prima sfida del sabato di Serie A, una partita ricca di intensità e momenti chiave. Di seguito, l'analisi degli episodi arbitrali della gara diretta dal fischietto Pairetto. Al 31° minuto, Zappa si rende protagonista di una discesa sulla fascia, con un cross al centro che viene intercettato da Kossounou. Il difensore dell'Atalanta devia prima il pallone con la gamba e successivamente con la mano, che appare piuttosto larga e in posizione sospetta. L'episodio genera qualche dubbio, ma l'arbitro Pairetto ritiene che non sussistano gli estremi per assegnare il calcio di rigore al Cagliari.