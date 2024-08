Buona prova perche, contro il Brest, ha fornito ulteriori segnali positivi alla sua seconda uscita con la maglia della. Il difensore colombiano si è disimpegnato molto bene anche contro i francesi. Schierato con una maglia da titolare da Thiago Motta, è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti disputando una buonissima partita, nel corso della quale si è destreggiato da difensore centrale, ovvero l'altra collocazione tattica che è in gradi ricoprire con una certa personalità. Nelle ore successive al match, il classe 2001 ha affidato al proprio profilo Instagram i suoi pensieri: