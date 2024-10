Juan, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Lazio."Si sono molto felice. Molto felice. Voglio dare tutta la mia fiducia ai miei compagni come loro fanno con me. Io voglio dare sempre il massimo"."Tutti noi dobbiamo correre indietro per difendere. Prima dobbiamo difendere e poi attaccare. Non dobbiamo subire il gol, perché se no poi dobbiamo fare almeno due gol. Questo è quello che ci chiede il mister"."È difficile non giocare per tanto tempo. Però dobbiamo essere sempre pronti anche per giocare 5' minuti. Io lavoro tutta la settimana per giocare anche un solo minuto"."È troppo presto per parlare dove possiamo arrivare. L'importante è provare a vincere ogni partita. Vogliamo essere i campioni, ma Io non posso adesso dirti che vinceremo il campionato"."È il calcio. Non è colpa nostra se loro hanno giocato in 10. Quello dipende dall'arbitro. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi"."Ho lavorato su tutto. Tutti noi conosciamo la storia della Juve. Noi dobbiamo dare la vita per la Juve. Il mister ha visto qualcosa di diverso e mi ha messo fuori, ma ha fiducia in me. Mi ha messo in campo nel momento giusto"."Mi hanno cercato prima. Però la Juve è la Juve. La Lazio è una grande squadra, ma io pensavo solo alla Juve. Io volevo giocare alla Juve da quando ero piccolo e ora sono qua".