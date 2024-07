Cabal alla Juventus: quale contropartita per il Verona?

Mentre per l'ufficialità dell'acquisto di Juan Cabal è bastato attendere la conclusione delle visite mediche, non sono ancora arrivate comunicazioni in merito alla contropartita tecnica che la, secondo quanto filtrato nei giorni scorsi, avrebbe dovuto consegnare al(che, da parte sua, non ha messo grande fretta, lasciando a Cristiano Giuntoli e colleghi il tempo necessario per tutte le valutazioni del caso). Il "prescelto" è stato fin dall'inizio Marley Akè , esterno offensivo classe 2001 appena rientrato da un prestito stagione all'Yverdon, in Svizzera, ma non più funzionale al progetto bianconero.Il motivo è semplice: l'operazione tra i due club non è ancora stata definita nei dettagli, ma ormai sembra essere solo questione di ore. Akè andrà al Verona, aiutando la stessa Juve a risolvere - o quantomeno rimandare - un potenziale piccolo problema: il francese, infatti, è in scadenza con la Vecchia Signora nel 2025, senza possibilità di rinnovo. La situazione, quindi, dovrebbe definirsi a breve, accontentando tutte le parti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui