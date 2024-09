Tra i giocatori delche questa sera affronterà lac'è anche, che i bianconeri hanno provato a ingaggiare invano in estate. "Mi sembrava di tradire in primis me stesso", ha spiegato il difensore motivando il suo "no" a quella parte di Torino che per lui, cresciuto in granata fin dall'età di sette anni riuscendo ad arrivare in prima squadra, ha sempre rappresentato l'avversaria per antonomasia. Buongiorno ha fatto una scelta di cuore e ora è pronto a vivere un nuovo capitolo della sua personale sfida contro la Vecchia Signora.