Nel panorama calcistico europeo, Gigi, attuale capodelegazione della Nazionale all'Europeo, ha espresso il suo rispetto per l'arbitro Oliver, ritenendolo un "arbitro di valore assoluto". Questo commento è un chiaro riferimento alla sua esperienza con l'arbitro inglese durante un controverso incontro della Juventus in Champions League contro il Real Madrid nel 2018, un episodio non dimenticato facilmente dalla leggenda del calcio italiano.Buffon, noto per la sua eleganza anche fuori dal campo, ha evitato di rispolverare polemiche passate riguardo all'arbitraggio di Oliver, particolarmente rilevante nell'incontro Spagna-Croazia. In quella partita, Oliver è stato al centro dell'attenzione per non aver espulso Rodri per un fallo da rigore su Petkovic, un'azione che avrebbe potuto causare la squalifica del centrocampista spagnolo e influenzare il cammino della squadra di Luis De La Fuente nel torneo.