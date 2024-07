La Spagna ha vinto l'Europeo battendo in finale l'Inghilterra. Ad alzare la coppa è stato Alvaro Morata, capitano della nazionale. Un grande orgoglio per l'ex attaccante della Juventus, fortemente criticato in patria. E tra chi ha fatto i complimenti a Morata c'è anche Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Juventus ha giocato insieme ad Alvaro per diverse stagioni. "Con un capitano così, nulla è impossibile. Complimenti Spagna e davvero molto felice per te Alvaro!!!" il messaggio pubblicato sui social da parte di Buffon. Il legame tra Morata e il mondo Juve è sempre rimasto molto forte e questi messaggi da leggende bianconere lo dimostrano.