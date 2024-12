Le parole di Buffon su Allegri e Thiago Motta

Gianluigiè tornato a parlare della sua vecchia squadra e in particolare del cambio in panchina, con il passaggio da Massimilianoa Thiago Motta.Buffon, ospite di ‘Fontana di Trevi’, il programma prodotto da Cronache di Spogliatoio, al Teatro Arcimboldi, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla difficoltà di allenare la Juventus dopo Allegri: "? Sostituire un mostro sacro come Allegri non è facile".SU THIAGO MOTTA - "Ho stima enorme di Thiago, quando la Juventus l’ha preso sono stato veramente felice perché penso che abbia qualcosa di buono da trasmettere. Bisogna aspettare fine anno per dare un giudizio definitivo“.