, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa di, difensore classe 2003 accostato con insistenza alla. Dopo le parole dell'agente Jorge Mendes - secondo cui il ragazzo avrebbe espresso la sua volontà di approdare a Torino - il tecnico dei lusitani ha voluto chiarire la situazione.CONCENTRATO SUL BENFICA - "Antonio Silva vuole lasciare il Benfica per andare alla Juventus? Per noi non è assolutamente un problema, per due motivi: primo, nessuno mi ha parlato di questo argomento; in secondo luogo, vedo un giocatore completamente concentrato sul Benfica".MERCATO DIFENSORI - "Proprio ieri (venerdì 27 dicembre) stavamo lavorando su diverse situazioni specifiche della sua posizione, sia a destra che a sinistra, in modo che potesse comprendere sempre meglio entrambe le posizioni e l'atleta si allenasse motivato e completamente concentrato. Lo vedo, sono molto determinato ad aiutare il Benfica a diventare campione. Vorrei anche cogliere l'occasione per parlare un po' di questa situazione, perché, da quello che vedo, si tratterebbe di una situazione di prestito. Guardo i tre difensori allo stesso modo. Faccio l'esempio dei tre difensori, per come vedo la nostra squadra... Nico [Otamendi] ha un mercato, Tomás Araújo ha sicuramente un mercato, e anche António [Silva] ha un mercato".NO AI PRESTITI - "A fine stagione chi non ha un contratto potrà finalmente essere libero di decidere del proprio futuro, mentre chi ha un contratto avrà delle clausole rescissorie. Quindi c’è una cosa certa, ed è quella che difendo, che è la seguente: chi vuole giocatori del Benfica deve venire con i soldi e, negli ultimi anni, chi è venuto si è presentato col portafogli pieno.Succederanno cose, sono successe in passato con diversi giocatori, succederanno in futuro, sicuramente, con António [Silva] o Tomás [Araújo]. Ciò che è importante e che dobbiamo valorizzare – e questo non possiamo venderlo – è il nostro centro di formazione e il modo in cui i giocatori evolvono per giocare in prima squadra. Questo è fuori discussione, non possiamo venderlo. Il resto dipende dal mercato... le grandi squadre, con un potere finanziario enorme, arrivano qui, convincono il giocatore, pagano la clausola e il giocatore se ne va".





