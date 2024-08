Gleison #Bremer ha ricevuto oggi alla Continassa il XVII premio VS come miglior giocatore della stagione 2023/24, avendo raccolto il maggior numero di voti nel sondaggio proposto sul nostro sito!



Riconoscimento perche, nella giornata di mercoledì 14 agosto, ha ricevuto alla Continassa il XVII premio VS, istituito dal celebre forum VecchiaSignora, come migliore giocatore bianconero in assoluto della stagione 2023/24, ovvero quella culminata con la vittoria della Coppa Italia. Il difensore brasiliano, pronto ad iniziare la sua terza stagione con la maglia bianconera, è stato il giocatore juventino che ha ricevuto il maggior numero di voti nel sondaggio lanciato sul sito di VecchiaSignora. Anche quest'anno, come da tradizione, una delegazione del famosissimo forum a tinte bianconere ha avuto la possibilità di recarsi alla Continassa per consegnare di persona il premio al numero 3 zebrato.