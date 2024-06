Bremer: cosa filtra sul futuro?



I numeri di Bremer



L’interesse del Manchester United e la volontà della Juventus

fa della difesa il punto di forza delle sue squadre, come dimostrato dall'ottima stagione del Bologna, che ha chiuso con la terza miglior retroguardia del campionato, dietro solo all'Inter e, per un gol (32 contro 31), alla Juventus. Per questo motivo, il tecnico italo-brasiliano ha chiesto a Cristiano Giuntoli diGleison, considerato una garanzia su cui costruire il nuovo muro difensivo bianconero.A 27 anni, l'ex granata arrivato alla Juventus nell'estate 2022 per sostituire, è nel pieno della sua maturità. I dati dell'ultima stagione confermano la sua continuità ad altissimi livelli: Bremer è un vero, capace di usare testa e piedi, con una visione di gioco eccellente, e in grado di andare in gol con la stessa naturalezza con cui anticipa un avversario. La sua possente fisicità è accompagnata da un buon senso della posizione, che gli consente di non farsi mai trovare impreparato.Bremer eccelle particolarmente nei duelli: è, tra i difensori di Serie A con almeno 20 partite giocate, nelle sfide aeree (dati Wyscout) e nella percentuale di successo nei(74,32%). È ai primi posti anche per i tiri intercettati (28), le palle intercettate (192), i duelli difensivi totali (269), i passaggi totali (1798) e i duelli aerei nella propria area (46). Con 40 presenze e 3594 minuti giocati, Bremer è stato inserito nella formazione ideale della Serie A 2023-24, compilata in base ai dati statistici di Opta.vedrebbe molto bene al suo fianco Riccardo, che ha plasmato a Bologna.Bremer, convocato dal ct Dorival Junior per la Copa America, è noto per la sua capacità di segnare di testa. Dal suo primo gol in Serie A, nel 2019-20 in Genoa-Torino, è il difensore con più reti di testa nei cinque maggiori campionati europei: sono 13 (compresi gli ultimi sette di fila), almeno due più di qualsiasi altro difensore nello stesso periodo. Dal ritiro della Nazionale, Bremer ha parlato della sua esperienza alla Juventus : "Sto costruendo una grande storia nel calcio con la maglia bianconera. Sono arrivato in Nazionale nel 2022, al Mondiale, e spero di continuare a fare bene non solo nellama anche qui con il, dove stiamo creando un nuovo ciclo."Ladeve fare uno sforzo importante per trattenere il difensore brasiliano, ma vuole accontentare. Ilha fatto un sondaggio negli ultimi giorni di gennaio e potrebbe tornare a farsi vivo, offrendo aun ingaggio superiore ai 5 milioni, più uno di bonus, che gli paga la, rimasto invariato dopo il rinnovo a dicembre fino al 2028. Oltre a, Thiago Motta considera punti fermi della rosa bianconera anche Dusan, con un contratto in scadenza nel 2026, e, il cui contratto scade tra 24 giorni e per il qualesta accelerando per trovare un accordo con l'agente, mamma Veronique.