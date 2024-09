I numeri di Bremer contro il Napoli

100% di duelli vinti

80% di duelli aerei portati a termine

4 intercetti

2 respinte

98 tocchi

79 passaggi competati con una percentuale del 95%

60% di passaggi lunghi e verticali andati a buon fine.

Il premio di MVP del match non è certo arrivato per caso. Di chi stiamo parlando? Ovviamente diautentico dominatore nel match che laha pareggiato per contro ildi. Il difensore brasiliano ha letteralmente dominato il confronto diretto contro Romelu Lukaku, inscenando l'ennesima prestazione di altissimo livello di questo inizio stagione. Nonostante l'assenza del compagno di reparto Federico Gatti, l'ex Torino ha interpretato lo spartito alla perfezione, riducendo a zero il margine d'errore. Il premio di miglior in campo non poteva che rappresentare la logica conseguenza. Calciomercato.com ha posto in analisi i numeri fatti registrare nel corso della gara allo Stadium da parte del numero 3 bianconero.





