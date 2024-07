Smaltita la delusione per l'eliminazione in Copa America,è pronto a risintonizzarsi sul pianeta Juventus per iniziare a preparare la stagione 2024/25 agli ordini di Thiago Motta. Il difensore brasiliano, infatti, sta mordendo il freno con la chiara volontà di arrivare tirato a lucido per quando dovrà presentarsi agli ordini del suo nuovo allenatore, per iniziare la sua terza stagione alla Juventus. Attraverso il proprio profilo Instagram, l'ex difensore del Torino ha lanciato un messaggio molto preciso: "Il successo non è fortuna, è una scelta. In vacanza ma già al lavoro per la nuova stagione".