Bremer e Gatti 'registi' della Juve: i numeri

Nelle prime due giornate è filato tutto per il meglio, mentre alla terza qualcosa si è inceppato, anche probabilmente per il valore dell'avversaria. Le statistiche, però, parlano chiaro e confermano una nuova tendenza in casa, ovvero quella a una sorta di "Tiki taka" di richiamo blaugrana: la squadra di, infatti, risulta ora la seconda nel campionato italiano per numero di passaggi effettuati (1.618 in tre partite) dietro al solo Bologna (1.699), plasmato proprio su queste basi dal tecnico italo-brasiliano negli scorsi anni. La Juve, inoltre, è la formazione con la percentuale più alta di passaggi riusciti: i palleggiatori bianconeri hanno mantenuto il 90% di precisione.I numeri, poi, rivelano un altro dato di fatto forse ancora più sorprendente, citato anche da Tuttosport: la "nuova" Juve, in sostanza, ha trovato due registi in altrettanti suoi difensori, ovvero, entrambi nati come marcatori arcigni e fisici ma ora capaci anche, grazie al sapiente lavoro svolto da Motta in estate, di costruire abilmente il gioco, cosa per cui la dirigenza aveva cercato con insistenzaprima dell'assalto decisivo dell'Arsenal. L'allenatore, in poche parole, ha saputo sfruttare il materiale a propria disposizione al meglio, come confermano ancora i dati: il brasiliano e l'azzurro sono rispettivamente al 94,1% e al 96,5% di efficacia nei passaggi, con alle loro spalle(finora mai titolare) con un buon 96,4%.





