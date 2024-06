è stato intervistato da Classic Football Shirts sulla storia del suo nome, strettamente legata alla leggenda. Il padre del giocatore della Juventus aveva come idolo il difensore tedesco, tanto da decidere di dedicare il nome del proprio figlio a lui.Durante l'intervista, Gleison Bremer ha intrapreso un viaggio tra le maglie più iconiche che ha indossato nella sua carriera, tra cui quelle dell'Atletico Mineiro, della Juventus e della nazionale brasiliana, senza dimenticare quella storica di Andreas Brehme ai Mondiali del 1986. Attraverso questo percorso, Bremer ha raccontato quanto il leggendario difensore tedesco sia stato per lui una fonte di ispirazione e un riferimento importante."Le origini del mio nome? Mio padre vide Brehme. E mi chiamò come lui quando lo vide giocare ai Mondiali. Mio padre mi diceva che era un grande difensore, con un fisico forte e una qualità naturale. Era meravigliato dal suo modo di giocare. Bremer non è un nome comune e lui ha sempre raccontato questa storia. Anche Brehme ha giocato in Italia, e gioco nel suo stesso ruolo".