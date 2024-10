Le parole di Bremer dopo l'intervento

Gleison Bremer, dal letto d'ospedale, dopo l'intervento al ginocchio effettuato questa mattina a Lione. Il sorriso è di quelli stanchi, ma non ha voluto far mancare il ringraziamento ai tifosi bianconeri. Ecco le sue parole direttamente dalla Francia."Questo è il primissimo passo verso il rientro! - ha scritto Gleison, affidando il messaggio alla sua pagina Instagram -. Grazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato, l’affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato qualcosa di fantastico".Per Bremer ora si spalancano mesi di riabilitazione e di attesa per il recupero. La sua stagione è compromessa, ma lavorerà per tornare quanto prima, soprattutto in vista del prossimo anno in bianconero.