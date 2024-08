Oggi, il tecnico della Nazionale brasiliana Dorival Júnior ha reso nota la lista dei convocati per le prossime gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, in programma il mese prossimo contro Ecuador e Paraguay. Le scelte del commissario tecnico hanno riservato alcune sorprese, con l'esclusione di diversi giocatori che erano stati protagonisti nella recente campagna di Copa America 2024.Tra gli esclusi spiccano i nomi degli juventini, insieme a Raphinha del Barcellona e Gabriel Martinelli dell'Arsenal. In particolare, Raphinha è squalificato per il prossimo turno di qualificazione, mentre Gabriel Jesus e il centrocampista Joelinton sono anch'essi esclusi dalla lista.