Brasile, Danilo titolare: la sua partita

Minuti giocati: 90

Duelli aerei (vinti): 2 (2)

Precisione passaggi: 28/36

Passaggi chiave: 1

Il Brasile è stato eliminato dalla Copa America ai quarti di finale; ai rigori passa l'Uruguay. Dei tre giocatori della Juventus, ovvero Douglas Luiz, Bremer e Danilo, solo quest'ultimo ha trovato grande spazio giocando l'intera competizione senza mai uscire. Anche nell'ultimo match, Dorival Junior lo ha schierato dall'inizio.Danilo ha giocato contro l'Uruguay per 90 minuti senza uscire dal campo. Il capitano della nazionale e della Juventus è stato impiegato come sempre quando veste la maglia verdeoro da terzino destro. Una buona prestazione per lui (7.2 il dato di Sofascore). Questi i suoi dati.