Brand calcistici, quanto valgono? La classifica

Real Madrid – 1,7 miliardi di euro (+16%)

Manchester City – 1,6 miliardi di euro (+7%)

Barcellona – 1,5 miliardi di euro (+12%)

Manchester United – 1,4 miliardi di euro (+3%)

Liverpool – 1,4 miliardi di euro (+1%)

Bayern Monaco – 1,2 miliardi di euro (+12%)

PSG – 1,2 miliardi di euro (+7%)

Arsenal – 1 miliardo di euro (+10%)

Tottenham – 0,9 miliardi di euro (-3%)

Chelsea – 0,8 miliardi di euro (-3%)

Brand Juventus in calo

Il Real Madrid è il brand calcistico che vale di più al mondo secondo Brand Finance. Il risultato, come riferisce Calcio e Finanza, emerge da uno studio che prende in considerazione la forza del brand come la capacità di influenzare le scelte e le opinioni dei tifosi, sia dal punto di vista economico. Non c'è nessuna squadra italiana tra le prime 10.Anche nel 2024 la Juventus è il marchio calcistico più prezioso. Il club bianconero ha un valore stimato di 582 milioni di euro, in calo del 7,8% rispetto alla misurazione precedente. Il Milan (valore del marchio in crescita del 12% a 401 milioni di euro) è l’unico club italiano che ha fatto registrare una crescita nel 2024. Calo anche per l'Inter; il valore del loro brand è sceso a 454 milioni di euro (-10,8% rispetto al 2023).