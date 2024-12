Dal sito ufficiale della Juventus:Due vittorie di fila per la Juventus Next Gen, che domani, 14 dicembre, a Biella, è chiamata a dare continuità a quanto di buono visto nelle ultime partite. Ecco come Mister Brambilla presenta il match contro il Messina.«Le ultime due vittorie sono figlie di buone prestazioni, in partite sofferte, che con lo spirito giusto siamo stati bravi a portarle dalla nostra parte. Con la Cavese c’è stata anche la voglia di non prendere gol, ed è un aspetto positivo».CAPIRE I MOMENTI«Balza all’occhio come i ragazzi siano migliorati molto in questo mese nell’attenzione a capire i momenti della gara: abbiamo l’impressione che abbiano la testa un po’ più libera, e i risultati aumentano la fiducia, che è qualcosa che dobbiamo cavalcare nel modo corretto».ESPERIENZA E MATURITA’«Tutto parte dalla testa, quando si ragiona in modo negativo anche gli episodi girano al contrario, mentre se risultati e prestazioni girano nel modo giusto, anche i dettagli sono dalla tua parte. Dobbiamo lavorare duro, i segnali postivi ci sono, dobbiamo dare continuità»VERSO IL MESSINA«Troviamo una squadra che non vive un momento ottimale, ha due punti più di noi, e sappiamo che abbiamo la possibilità di far bene, di fornire una prestazione di livello alto e questa è la prima cosa a cui i ragazzi devono pensare, prima ancora che al risultato, che comunque in questo momento è importante»