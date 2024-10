Brambilla, niente ritorno al Foggia: il comunicato

Non ci sarà un nuovo capitolo alper. L'ex tecnico della Juventus Next Gen, esonerato nelle scorse settimane, era stato richiamato dal club pugliese dopo le dimissioni di Eziolino Capuano, ma ha deciso di non accettare la proposta di un ritorno in panchina (dove non avrebbe ritrovato i componenti del suo vecchio staff, già passati attraverso la risoluzione contrattuale).Ecco il comunicato ufficiale: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver convocato il tecnico Massimo Brambilla per valutare un suo ritorno sulla panchina rossonera. Tuttavia, quest’ultimo ha rifiutato l’incarico e di conseguenza ha rassegnato le sue dimissioni che il club rossonero ha accettato senza riserva. La squadra, in vista dell’imminente match con il Cerignola, è affidata temporaneamente a Mister Zangla".