Leonardo Bonucci, uno dei difensori più rappresentativi del calcio italiano, è pronto a tornare protagonista. Dopo aver detto addio al calcio professionistico, il campione classe 1987 ha deciso di rimettersi in gioco in una veste inedita: sarà infatti nella rosa della selezione italiana che parteciperà alla Kings World Cup Nations.



Questa competizione internazionale, in rapida ascesa, promette di essere uno spettacolo entusiasmante per i tifosi. Bonucci, con la sua leadership e l’esperienza accumulata in anni di successi con Juventus e Nazionale, rappresenta un elemento chiave per il gruppo azzurro.

Kings World Cup Nations, la rosa dell’Italia

Bonucci (Capitano)

Ciccio Caputo

Emiliano Viviano

Michele Trombetta

D'Ippolito

Marin

Tarasco

Nava

Fares

Gelsi

Cruz

Rossi

Frosio