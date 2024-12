Leonardoha deciso di dire addio al calcio giocato, appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere una nuova avventura nel mondo del running. Oltre a progettare una carriera come allenatore, l'ex difensore della Juventus ha iniziato a dedicarsi all'allenamento per maratone e gare di resistenza. Il suo primo grande traguardo è stato completare oggi la mezza maratona di Torino, un obiettivo che segna l'inizio di questa nuova fase della sua vita sportiva. Bonucci ha dimostrato grande determinazione e passione anche in questo nuovo campo, continuando a perseguire sfide che vanno oltre il calcio professionistico.