Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, dopo aver dato ufficialmente l'addio al calcio, ha deciso di intraprendere una nuova avventura. Il classe 1987 ha infatti iniziato il suo nuovo percorso da allenatore a Coverciano. Attraverso il proprio profilo Instagram l'ex bianconero ha poi voluto lanciare un importante messaggio: "In questi giorni ricominciano le scuole, e dopo tanti anni anche io sono tornato tra i banchi di una scuola, quella di Coverciano, per prepararmi alla sfide future. In bocca al lupo a tutti gli studenti per questo nuovo anno che sarà intenso, a volte bello ed altre volte meno, ma che permetterà a tutti Noi di crescere e migliorare."