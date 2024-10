Le parole di Leonardoal festival dello Sport di Trento:LA PRIMA CON LA DIFESA A TRE – Il giorno prima fummo tutti sorpresi di ritrovarci con un modulo che non era stato provato e che veniva provato la prima volta con la partita a 48 ore e ci fu sorpresa. Per me gioia, una delle prime da titolare. Questa intuizione di mister Conte mi ha cambiato la carriera.GLI ALTRI DUE - La loro fortuna era che potevano giocare terzini, io non potevo, mi facevano direttamente fuori dalla linea.SOLIDITA’- Quando superavano noi trovavano il numero uno (Buffon ndr). Le nostre erano le facce di chi amava cosa faceva, la sofferenza nel difendere e l’amore nel non prendere goal.DIVISIVO – Tanti ancora oggi mi ringraziano per il goal all’Europeo, la gioia più grande della mia carriera, segnare in finale di un Europeo è motivo di orgoglio. Vedere tutti gli italiani festeggiare è stato un qualcosa di emozionante e unicoRECORD - Il mio goal allo Stadium con il Milan fermò il sorpasso al record di imbattibilità nostro.FINALE DI BERLINO - La squadra più forte degli ultimi 15-20 anni, anche il Real Madrid era pieno zeppo di fenomeni.LA JUVE DI MOTTA - Io mi sarei divertito. È un modo di vedere il calcio diverso, servono conoscenze importanti che Thiago sta trasmettendo. Servono calciatori giusti per farlo. Noi ci trovavamo a meraviglia in quel calcio, ma oggi il calcio è cambiato e Giorgione avrebbe dovuto lavorare più sulla tecnica per il calcio di oggi (ride ndr).VLAHOVIC - Un grande attaccante, poi vivono di momenti di difficoltà...