Bonucci al Bsmt: le parole sull'addio alla Juventus

Leonardo Bonucci ha raccontato al podcast "Passa dal Bsmt" di Gianluca Gazzoli come ha vissuto il suo finale alla Juventus: "E' stato un finale amaro, ancora oggi parlarne mi dà un po' di dispiacere". L'ex difensore bianconero, che ha deciso di ritirarsi, ha commentato la decisione del club di metterlo fuori dal progetto e in particolare ha fatto riferimento a Massimiliano Allegri, pur non nominandolo."Chiudere in questa maniera è un colpo che mi ha fatto male, che non mi sarei mai aspettato. Vedo altri giocatori che hanno giocato alla Juventus che hanno fatto meno di me, ricevere il giusto tributo.""Io me ne sono dovuto andare quasi scappando perché qualcuno aveva deciso che doveva andare così, è stata una manifestazione di un singolo che non meritavo. Mi sembrava quasi uno scherzo, dopo più di 500 partite ricevere il ben servito così. ""Forse il mio percorso alla Juventus non è ancora terminato, quando penso di voler fare l'allenatore penso a quella panchina lì. Sogno? Si, di arrivare a sedermi su una panchina importante come la Juventus, mi piace pensare che questa storia non sia finita. "