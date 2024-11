Parla Boniek

Zibì Boniek ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della Juventus in vista della sfida contro l'Aston Villa. Le sue parole:YILDIZ COME BONIEK?- "Magari. Un ragazzo di talento con un gran futuro davanti a sé. Sta bene con il 10 sulle spalle, ma andiamoci piano con i paragoni è alle prime pagine della sua storia non posso che augurargli una carriera come quella di Platini".THIAGO MOTTA LO CONVINCE?- "Mi incuriosisce in positivo. Mi sembra un signore da Juve".COLPO DI MERCATO PREFERITO?- "Conceicao. Un bel peperino, abile nell'uno contro uno, rapido. Con i suoi dribbling può fare la differenza contro l'Aston Villa, ma occhio a Koopmeiners".