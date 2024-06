Il malcontento generale che ha permeato la stagione invernale della Fiorentina si è riflesso anche sulle prestazioni di Jack. In un periodo di leggera flessione per tutta la squadra viola, il centrocampista è spesso apparso nervoso in campo, collezionando alcune ammonizioni evitabili per proteste, comportamento insolito per lui.A gennaio, la Juventus ha manifestato interesse per Bonaventura, vedendolo come un rinforzo ideale per i mesi finali della stagione. Massimiliano Allegri lo stima da tempo, e il giocatore avrebbe considerato positivamente un trasferimento. Tuttavia, il momento delicato della Fiorentina e il veto dell'allenatore Vincenzo Italiano hanno impedito il trasferimento di Jack, lasciandolo a Firenze in una situazione tutt'altro che tranquilla.La situazione si è complicata ulteriormente quando una parte della tifoseria non ha perdonato a Bonaventura la sua presunta intenzione di vestire la maglia della Juventus, il club rivalizzato dai tifosi viola. Ne scrive Calciomercato.com.