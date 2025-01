Bonansea dopo Lazio-Juventus Women: 'La Juve è casa, sto bene e mi diverto'

AFP via Getty Images

Le parole didopo la vittoria per 3-1 dellanella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio."Vittoria importantissima, ma ci sono ancora 90 minuti. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, perché giocare su questo campo è dura, loro sono un'ottima squadra e infatti l'abbiamo vinta negli ultimi minuti come le altre due partite di campionato. Siamo state brave, siamo contente e ora pensiamo alla prossima"."Sto bene, mi diverto e si vede. C'è un bellissimo clima e questo aiuta a fare bene. Sono contenta di potere dare una mano, la Juventus è casa e quindi quando si sta bene si vede. Il goal? In realtà era un cross, non devo dire bugie".