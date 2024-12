Una separazione burrascosa



Il legame controverso con i tifosi

La sfida tradi oggi alle 18 all’Allianz Stadium rappresenta un capitolo speciale per, ora allenatore dei bianconeri. Per la prima volta, il tecnico affronta ilda ex, club con cui ha scritto una pagina storica riportandolo in Champions League dopo 60 anni. Tuttavia, il suo addio alla squadra rossoblù è stato tutto fuorché semplice, lasciando strascichi sia con la società sia con parte della tifoseria.Il Bologna, guidato dal patron Joeye dal ds Giovanni, non ha digerito i tempi dilatati con cui Motta ha comunicato la decisione di lasciare. Questo ha creato un clima di freddezza nei rapporti con la Juventus, visibile anche nelle trattative di mercato: emblematico il muro alzato dai rossoblù sull’eventuale cessione di Riccardo Calafiori. Le difficoltà proseguono, con i bianconeri che monitorano profili comeper rinforzare la difesa.Sul fronte tifoseria,divide ancora. Parte della curva non ha dimenticato le tensioni iniziali della sua gestione, culminate in un confronto acceso a Casteldebole, ma ha anche riconosciuto il valore del lavoro svolto. Tuttavia, nel recente match contro il Monza, cori di contestazione rivolti all’ex tecnico hanno riacceso polemiche, smorzate dai fischi di disapprovazione di altri settori dello stadio, più grati per i successi raggiunti.