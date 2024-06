Vincenzoraccoglie l'eredità di Thiago Motta al. Le sue parole in conferenza."Aspetto di incontrarli di persona, personalmente li conosco tutti, avendoli studiati da avversario, piano piano li conoscerò: abbiamo tutto il tempo. Abbiamo tanti giocatori importanti, vediamo come migliorare la squadra. Serietà, professionalità e attaccamento non devono mai mancare: questi 3 cardini hanno fatto la differenza nel Bologna di quest'anno. Un allenatore in primis conosce la squadra e vede se i calciatori hanno le caratteristiche adatte al suo gioco: qua al Bologna tutti questi requisiti ci sono. Devo essere bravo a capire i giocatori e le loro abitudini. Non sono i fatturati che vanno in campo, ma il lavoro, la serietà e la voglia di far bene".- "L'attaccante? Prima di tutto deve fare gol, poi quest'anno avete visto un attaccante che sa fare tutto. Un attaccante deve anche saper legare con la squadra, ma prima di tutto deve fare gol. Mercato? Aspettiamo l'8 luglio per avere tutti i ragazzi a disposizione. In passato si è riuscito a far cambiare idea a qualche giocatore che voleva cambiare aria, vedremo più avanti"