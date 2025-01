Bologna-Juventus Primavera 1-2 LIVE: pareggia Menegazzo

Getty Images

Bologna-Juve Primavera LIVE, la diretta

35' - GOAL JUVE, Bruno Martinez di testa

31' - GOAL BOLOGNA, conclusione ravvicinata mancina di Menegazzo

25' - Ancora Di Biase, palla fuori di un soffio

22' - Secondo intervento decisivo di Zelezny, forcing del Bologna

21' - Zelezny salva il vantaggio su Tonin

12' - GOAL JUVE, palla tagliata di Finocchiaro inserimento perfetto di Di Biase che sblocca il match

Bologna-Juve Primavera, le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio, la Juventus Primavera è pronta a scendere in campo contro il Bologna nella ventesima giornata di campionato. L’obiettivo principale dei bianconeri è tornare alla vittoria e conquistare i tre punti, fondamentali per restare competitivi in classifica. Una sfida impegnativa, ma carica di motivazione per i giovani talenti juventini.

Bologna: Happonen, Markovic, Puukko, De Luca, Menegazzo (C), Ravaglioli, Di Costanzo, Nordvall, Baroncioni, Tonin, Castaldo. A diposizione: Pessina, Papazov, Alvarez Castillo, Nesi, Tordiglione, Velilles, Mazzetti, Oliviero, Byar, Libra, Toroc. Allenatore: Leonardo ColucciJuventus: Zelezny, Nisci, Martinez, Boufandar, Vacca (C), Di Biase, Biliboc, Finocchiaro, Mazur, Rizzo, Savio. A disposizione: Marcu, Ventre, Crapisto, Pugno, Verde, Pagnucco, Florea, Sosna, Ngana, Merola, Lopez. Allenatore: Francesco Magnanelli