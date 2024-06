Bobo Vieri a La Gazzetta dello Sport: le parole

Gli Europei sono alle porte, inizieranno proprio oggi, Boboha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, trattando diversi temi, tra questi anche l'impiego di Dusansia nella Serbia che nella Juventus. Le sue parole:"Vlahovic? Secondo me non farà meno di cinque goal. È rimasto positivo anche quando non lo era la Juve. Lo vedo tranquillo, pronto. Lui, a parte il sinistro micidiale e il colpo di testa, ha una cosa in più: una grande rabbia e una grande fame di gol"."Mi ero sorpreso molto che non lo avessero convocato prima. Un altro che gioca con la squadra e per la squadra: non un bomber, ma ha tanta qualità e quando fa gol, è facile che lo faccia molto bello. E a volte chi arriva in corsa fa un grande torneo".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.