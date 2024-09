Boban sulla Juventus e Koopmeiners, le parole

Zvonimirex dirigente del Milan ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla Juventus e sull'acquisto di Teun Koopmeiners dall'Atalanta:- "Motta mi piace tantissimo, quello realizzato col Bologna è stato un capolavoro. La Juve è già una squadra compatta e ordinata che cerca di giocare un bel calcio. Un altro discorso è la qualità e la classe dei giocatori a certi livelli, ma attenzione: sta nascendo una bella Juve con un grande allenatore"."Koopmeiners non vale 60 milioni. Siamo parlando di un ottimo giocatore ma non di un fuoriclasse che cambia la dimensione di una squadra, in particolare non una squadra come la Juventus".









