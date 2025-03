AFP via Getty Images

Dopo una settimana di parole, voci, critiche, analisi e tutto ciò che può esserci dopo una sconfitta per 4-0 in casa che non capitava da decenni,Quest'oggi i bianconeri saranno impegnati contro lain trasferta, allo stadio Artemio Franchi. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18. Una gara che per alcuni momenti è stata anche in dubbio di disputarsi visto l'allerta meteo nella zona di Firenze e dintorni che ha causato diversi disagi in città. Nella giornata di ieri la decisione di non rinviare il match visto che ci sono le condizioni per disputare la partita.

Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni

Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv e in streaming

mentre la Fiorentina è stata impegnata nel ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Partita molto delicata per entrambe le squadre; se la Juventus infatti è reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta, la squadra di Palladino ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato.Thiago Motta avrà a disposizione gran parte della rosa; oltre ai lungodegenti, ovvero Bremer, Cabal e Milik, c'è fuori solamente Douglas Luiz. Sono rientrati infattitutti però destinati alla panchina. Nella Fiorentina tornano Adli e Zaniolo dalla squalifica; Palladino ha fuori oltre a Bove solo Colpani. Tante scelte quindi per entrambi gli allenatori, in particolare in attacco per i bianconeri, con Thiago che avrà praticamente tutto il reparto al completo, come non ha mai avuto in tutta la stagione. Per la Juve sono previsti alcuni cambi rispetto alla gara con l'Atalanta.Fiorentina-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION BLa partita tra Fiorentina e Juventus, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, o accedendo al sito ufficiale. I clienti Sky potranno seguire il match in streaming su Sky Go, mentre la terza opzione è NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà necessario acquistare il Pass Sport.