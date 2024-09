Juventus ed Inter su Sylla: osservatori a vederlo

attaccante francese naturalizzato maliano, in forza allo Schalke 04, è finito nel mirino di Juventus ed Inter. Il classe 2004 può lasciare presto la Bundesliga.Gli osservatori dei due club italiani, stando a quanto raccolto dalla Bild, erano presenti sulle tribune dello stadio di Gelsenkirchen per monitorarlo da vicino in occasione del ko casalingo (1-3) contro il Colonia."Penso che possiamo vendere Moussa per un ottimo prezzo. Se qualcuno cambia, ovviamente ci indebolisce, ma è nostro compito tenere d'occhio l'acquisto successivo