La tanto attesa sfida contro i campioni in carica della Premier League si avvicina: si giocherà mercoledì 11 dicembre alle ore 21:00 all'Allianz Stadium.I biglietti per l’evento saranno disponibili sull'official ticket shop nelle seguenti fasi di vendita:: a partire dalle ore 10:00 di martedì 8 ottobre, la vendita sarà riservata esclusivamente ai membri J1897. Questi potranno acquistare fino a 4 biglietti, ma solo per altri membri J1897, a un prezzo speciale.: dalle ore 10:00 di giovedì 24 ottobre, anche i membri Black & White e Stadium potranno acquistare i biglietti, sia per sé che per altri membri, con una tariffa dedicata.: se i biglietti saranno ancora disponibili, la vendita libera inizierà mercoledì 20 novembre alle ore 10:00.Gli iscritti agli Official Fan Club sono invitati a contattare il proprio JOFC per tutte le informazioni riguardanti i biglietti.Inoltre, a partire dalle ore 10:00 di martedì 8 ottobre, saranno disponibili i posti PREMIUM & VIP, con un'offerta che include il servizio di Hospitality. Scopri tutte le opzioni PREMIUM disponibili sul sito ufficiale.