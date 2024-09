Biglietti Empoli-Juventus: vendita libera dal 9 settembre

Nella quarta giornata diuori casa. La gara si disputerà sabato 14 settembre alle ore 18. Di seguito tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti.Ecco il comunicato dell'Empoli sulla vendita dei biglietti per la gara contro la Juventus: "Empoli Football Club informa chegara valida per la quarta giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma sabato 14 settembre 2024 alle ore 18.00 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.Dalle ore 10.00 di giovedì 5 settembre 2024 fino a sabato 7 settembre, tutti gli abbonati azzurri alla stagione 2024/25 e tutti coloro che avevano acquistato il biglietto di Empoli-Monza dello scorso 17 agosto avranno la possibilità di acquistare i biglietti in prelazione per sé o per altre persone.oppure online su https://empolicalcio.vivaticket.it (unicamente nella giornata di lunedì 9 settembre anche presso le Biglietterie dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, ubicate sotto la Tribuna Laterale Sud aperte dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30)"