Decisione storica della, in vista dell'avvio delle competizioni europee per la stagione 2024-25. Il massimo organismo calcistico continentale ha infatti posto un limite ai prezzi per idei vari tornei per i tifosi in trasferta, rispettivamente 60 euro per la Champions, 40 per l'Europa League e 20 per la Conference; dall'annata successiva si passerà poi a 50, 35 e 20. La novità riguarda direttamente fin da ora anche i sostenitori della, che nella fase a gironi affronterà lontano dalle mura amiche, nell'ordine, Lipsia, Lille, Aston Villa e Brugge.