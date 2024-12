Stando a Sky Sport, c'è un derby di mercato in salsa spagnola in vista per: il difensore olandese classe 1998 è infatti finito nel mirino sia dell'che del, sul quale hanno messo gli occhi anchein vista della prossima stagione. Il giocatore è sotto contratto fino a giugno 2027 con il, che nell'estate del 2023 lo ha acquistato dall'AZ Alkmaar per 8 milioni di euro. Ieri sera, nella partita di Serie A vinta per 3-0 contro il Venezia, Beukema ha raccolto la presenza numero 50 con la maglia rossoblù, con cui ha collezionato 2 goal, altrettanti assist, 5 cartellini gialli e un'espulsione.