Bernardeschi, l'intervista alla Gazzetta dello Sport

Federicointervistato dalla Gazzetta dello Sport, torna a parlare del rigore trasformato contro la Spagna ad Euro2020: "Quanto pesava?Parecchio, ma non ci ho mai pensato. In settimana avevamo provato i rigori, ricordo che durante la camminata prepartita io avevo mille emozioni ma quando ho preso la palla in mano è come se tutto si fosse fermato: sapevo dove volevo metterla e mi sono concentrato solo su quello. È stato uno dei momenti più belli della mia carriera, insieme al rigore trasformato poi in finale con l’Inghilterra". L'ex Juventus ha poi parlato anche di Federico Chiesa e Alvaro Morata."L’Italia quando fa miracoli è perché ha trovato l’alchimia giusta, certi video che hanno mandato mi fanno pensare che la stiano ricreando. Bisogna lavorare sodo divertendosi""Da Fede me lo aspetto sempre che faccia la differenza, però credo che il centrocampo sarà prezioso, Barella e Jorginho dovranno contenere. La Spagna può soffrire gli inserimenti dei quinti e di Frattesi"."Buffon è Buffon, solo il nome è una garanzia. Conta come contava Vialli per noi. Gigi può dare il consiglio giusto, il dettaglio che fa la differenza. Uno come lui aiuta a capire i momenti, a ridere e scherzare quando si può e a tornare seri quando si deve. Buffon conosce l’importanza della maglia e sa trasmetterla"."Voglio fare i complimenti al mio amico Alvaro perché viene criticato ingiustamente, pur essendo un giocatore di livello mondiale. A 31 anni è capitano della Spagna e ha vinto tantissimo, contestarlo è una follia. Bisogna fare attenzione a lui e Yamal: se a 16 anni sei lì significa che appartieni a un’altra categoria".